Für das neue Jahr zeichnen sich neue Spannungen im Atomstreit mit Nordkorea ab. Nach fünf Atomtests will das Land offenbar bald auch eine Interkontinentalrakete erproben. Das alarmiert nicht nur die Nachbarn.

Trotz schärferer UN-Sanktionen will Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in naher Zukunft eine atomar bestückbare Interkontinentalrakete testen lassen. "Wir befinden uns in der Endphase der Vorbereitung zum Teststart einer Interkontinentalrakete", sagte Kim in seiner Neujahrsansprache am Sonntag. Wann genau der Versuch erfolgen soll, blieb unklar.

Die Rede wurde nach Berichten südkoreanischer Sender im Staatsfernsehen übertragen. Nordkorea ist wegen seines Atom- und Raketenprogramms international isoliert.

Kim hatte sich bereits im März des vergangenen Jahres damit gebrüstet, dass sein Land über die Technologie für den Wiedereintritt einer abgefeuerten ...

