FRANKFURT (Dow Jones)--Kaum verändert sind die DAX-Futures am Montag in das neue Handelsjahr 2017 gestartet. Der März-Kontrakt verliert gegen 8.09 Uhr 3,5 auf 11.441,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 11.446 und das Tagestief bei 11.402,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher rund 700 Kontrakte. Händler haben bislang noch keine großen Erwartungen an den Handelstag. Da die Hauptbörsen in den USA, Großbritannien und Schweiz geschlossen sind, dürfte sich auch der FDAX nur innerhalb seiner Seitwärtsspanne zwischen rund 11.480 und 11.420 Punkten bewegen.

Allerdings dürfte sich das Geschäft genau deswegen auch auf den DAX konzentrieren. "In Stoxx- und Euro-Stoxx kann heute fast nicht vernünftig gehandelt werden, da wie bei Pharma und Banken ganze Branchen wegen der geschlossenen Börsen ausfallen", sagt ein Händler. Der Umsatz in den DAX-Futures sei daher am Morgen mehr als doppelt so hoch wie im Euro-Stoxx-50-Futures.

January 02, 2017 02:18 ET (07:18 GMT)

