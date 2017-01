An den europäischen Börsen gab es einen versöhnlichen Jahresausklang, die meisten Märkte schlossen am letzten Handelstag des Jahres mit einem leichten Plus. Insgesamt verlief das abgelaufene Jahr dann doch nicht so schlecht wie öfters einmal zu befürchten war, der Eurostoxx 50 konnte insgesamt ein Plus von 0,7 % erzielen, der DAX schloss über das Jahr gesehen mit einem Zuwachs von 6,9%. Angesichts der Turbulenzen und unerwarteten Wendungen wie beispielsweise die Pro-Brexit-Entscheidung in Grossbritannien und der Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentenwahlen eigentlich ein überraschend gutes Ergebnis, vor allem wenn man zusätzlich in Betracht zieht, dass vor solchen Ereignissen über Wochen große Nervosität an den...

