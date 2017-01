WIESBADEN (Dow Jones)--Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland ist im vergangenen Jahr um 425.000 Personen oder 1,0 Prozent gestiegen. Im Jahresdurchschnitt 2016 waren rund 43,4 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig, wie das Statistische Bundesamtes (Destatis) auf der Basis vorläufiger Berechnungen mitteilte. Damit setzte sich der seit über zehn Jahren anhaltende Anstieg der Erwerbstätigkeit fort.

Die Zunahme im Jahr 2016 fiel sogar höher aus als im Jahr 2015, als die Erwerbstätigkeit um 377.000 Personen oder 0,9 Prozent zulegte. Insgesamt wurde für die Zahl der Erwerbstätigen im Jahr 2016 der höchste Stand seit der Wiedervereinigung erreicht. Eine gesteigerte Erwerbsbeteiligung der inländischen Bevölkerung sowie die Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte glichen negative demografische Effekte aus.

Nach vorläufigen Schätzungen auf Basis der Arbeitskräfteerhebung sank die Zahl der Erwerbslosen (nach international vergleichbarer Definition) im Jahresdurchschnitt 2016 in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr um 160.000 Personen (minus 8,2 Prozent) auf knapp 1,8 Millionen.

Die Zahl der aktiv am Arbeitsmarkt verfügbaren Erwerbspersonen, definiert als Summe von Erwerbstätigen und Erwerbslosen, erhöhte sich im gleichen Zeitraum um 265.000 Personen (plus 0,6 Prozent) auf 45,2 Millionen.

Zweitniedrigste Erwerbslosenquote aller EU-Staaten

Die Erwerbslosenquote, gemessen als Anteil der Erwerbslosen an der Zahl der Erwerbspersonen, sank bei Berechnung auf dieser Grundlage von 4,3 Prozent auf 4,0 Prozent. Damit hat Deutschland nach der Tschechischen Republik die zweitniedrigste Erwerbslosenquote aller EU-Mitgliedsstaaten.

Entscheidend für die positive Entwicklung auf dem deutschen Arbeitsmarkt war der Anstieg der Zahl der Arbeitnehmer mit Wohnort in Deutschland, die im Jahresdurchschnitt 2016 um 453.000 Personen (plus 1,2 Prozent) auf 39,1 Millionen wuchs. Dagegen sank die Zahl der Selbstständigen einschließlich mithelfender Familienangehöriger im selben Zeitraum um 28.000 Personen (minus 0,6 Prozent) auf 4,3 Millionen.

Nach Wirtschaftsbereichen betrachtet gab es im Jahr 2016 mit 1,3 Prozent den stärksten Anstieg bei der Zahl der Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland in den Dienstleistungsbereichen (plus 426.000 Personen). Den größten absoluten Anteil daran hatten die Öffentlichen Dienstleister, Erziehung, Gesundheit mit 200.000 Erwerbstätigen (plus 1,9 Prozent) gefolgt von den Unternehmensdienstleistern (plus 126.000 Erwerbstätige; plus 2,2 Prozent) sowie von Handel, Verkehr und Gastgewerbe (plus 105.000 Erwerbstätige; plus 1,1 Prozent).

Im produzierenden Gewerbe (ohne Baugewerbe) stagnierte die Zahl der Erwerbstätigen im Jahr 2016 auf dem Niveau von 2015. Im Baugewerbe erhöhte sich die Zahl der Erwerbstätigen um durchschnittlich 20.000 Personen (plus 0,8 Prozent), in der Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei verringerte sie sich im Jahresdurchschnitt 2016 um 17.000 Personen (minus 2,7 Prozent).

