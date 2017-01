Die Commerzbank-Aktie zeigte sich nach dem 6-Monats-Hoch am 15. Dezember zum Jahresende etwas schwächer und kämpft derzeit wieder mit der 7-Euro-Marke. Dennoch können sich Commerzbank-Aktionäre in den vergangenen 6 Monaten über einen Kursgewinn in Höhe von 24,2% freuen. Die NordLB hat die Einstufung für Commerzbank auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 7,20 Euro belassen....

Den vollständigen Artikel lesen ...