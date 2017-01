FMW-Redaktion

Der Dax - allein zu Hause! Das ist das Motto des heutigen Handelstages beim Dax, der anders als sonst bei US-Feiertagen, nicht einmal die US-Futures als Leitstern hat (diese eröffnen erst heute Nacht). Also eine mehr als dünne Veranstaltung heute, auch London geschlossen. Daher ist so furchtbar viel Bewegung heute wohö besser nicht zu erwarten!

Wie wird der Januar in diesem Jahr ausfallen? Bei den US-Indizes wie dem S&P500 waren die letzten drei Jahre nicht gerade sehr erfreulich, es ging jeweils mindestens 3% bergab:

Good morning from Berlin. Investors brace for 2017 shocks. Jan has proven to be difficult mnth, w/S&P 500 falling >3% in Jan2014, 2015, 2016 pic.twitter.com/84TDOdqZAs

- Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 2, 2017

Muß diesmal natürlich nicht so kommen, nachdem die drei Jahre zuvor, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...