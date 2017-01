Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Chinas Konjunktur schaltet im Dezember einen Gang zurück

Die chinesische Industrie hat im Dezember zwar einen Gang zurückgeschaltet, liegt aber den fünften Monat in Folge im expansiven Bereich. Nach den Daten der Statistikbehörde fiel der offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie auf 51,4 von 51,7 Punkten im November. Analysten hatten mit einem Wert von 51,3 Punkten gerechnet. Über der Schwelle von 50 Punkten wird signalisiert, dass es sich um Wirtschaftswachstum handelt. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungsektor ermäßigte sich im vergangenen Monat auf 54,5 Punkte von 54,7 im November.

Erwerbstätigkeit in Deutschland steigt auf Rekordhoch

Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland ist im vergangenen Jahr um 425.000 Personen oder 1,0 Prozent gestiegen. Im Jahresdurchschnitt 2016 waren rund 43,4 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig, wie das Statistische Bundesamtes (Destatis) auf der Basis vorläufiger Berechnungen mitteilte. Damit setzte sich der seit über zehn Jahren anhaltende Anstieg der Erwerbstätigkeit fort.

Türkische Ermittler fahnden mit massivem Aufgebot nach Attentäter von Istanbul

Nach dem Anschlag auf einen Nachtclub in Istanbul sind die Hintergründe der Tat weiterhin ungeklärt. Die türkischen Sicherheitsbehörden fahndeten am Sonntag mit einem Großaufgebot nach dem flüchtigen Täter. Ministerpräsident Binali Yildirim ließ offen, in welche Richtung ermittelt werde, er sprach lediglich von einem "bewaffneten Terroristen". Bei dem Anschlag waren 39 Menschen getötet worden, unter ihnen zahlreiche Ausländer. Die Tat löste international Bestürzung aus.

USA warnen Nordkorea vor neuerlichem Raketentest

Die USA haben die nordkoreanische Führung nachdrücklich vor dem angekündigten Test einer Interkontinentalrakete gewarnt. Das US-Verteidigungsministerium forderte Nordkorea am Sonntag auf, "Akte der Provokation und Hetzrhetorik, welche den internationalen Frieden und die Stabilität gefährden, zu vermeiden".

Österreich schmiedet Allianz gegen deutsche Pkw-Maut

Österreich will sich im Kampf gegen die geplante Pkw-Maut in Deutschland mit anderen Nachbarländern verbünden. "Anfang des Jahres werden wir alle Anrainerstaaten zu einem Koordinierungstreffen in Brüssel einladen", sagte der österreichische Verkehrsminister Jörg Leichtfried der Welt am Sonntag. "Mit den Niederlanden und Belgien haben wir bereits gesprochen, auch sie kritisieren die deutsche Maut."

