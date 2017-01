New York (awp/sda/dpa) - Der designierte US-Präsident Donald Trump will auch nach seinem Amtsantritt weiter auf Twitter und anderen sozialen Netzwerken aktiv bleiben. Dies bestätigte der künftige Präsidentensprecher Sean Spicer dem Sender ABC am Sonntag (Ortszeit). "Es macht die etablierten Medien verrückt, dass ihm (Trump) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...