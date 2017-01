Nach dem Apfel ist die Banane die liebste Frucht der Deutschen. Doch ein Pilz bedroht die beliebteste Sorte, und der Anbau in Monokulturen macht die Frucht anfällig für Epidemien. Steht uns ein Leben ohne Banane bevor?

Kaum ein Obst erfreut sich so großer Popularität wie die Banane. Nach dem Apfel ist sie die liebste Frucht der Deutschen. Rund ein Dutzend Kilo isst jeder Deutsche im Schnitt pro Jahr. Doch der Exportschlager könnte in absehbarer Zeit aus dem Supermarkt verschwinden. Denn Pilzbefall bedroht die weltweit gängigste Sorte "Cavendish", die in den Industriestaaten fast alle Bananen-Regale füllt. Ein für den Massenanbau tauglicher Ersatz ist nicht in Sicht.

Dabei ersetzte die Cavendish einst selbst die bis in die 1960er Jahre vertriebene Sorte "Gros Michel", die von der Panamakrankheit dezimiert wurde. "Cavendish" ist zwar resistent gegen den Pilzstamm TH1, der "Gros Michel" heimgesucht hatte, kann sich aber des Stammes TH4 nicht erwehren. Schuld an der verheerenden Auswirkung des Krankheitsbefalls ist der Anbau in Monokulturen.

"Damit die mechanische Verarbeitung funktioniert, braucht man Standardisierung", erklärt der nigerianische Pflanzengenetiker Chikelu Mba. Daher konzentriere sich der Massenanbau nur noch auf wenige Pflanzensorten. "Wenn du eine Erntemaschine in dein Feld schickst, dann willst du Pflanzen da ...

