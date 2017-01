Erst möbelten sie ihre Filialen auf, jetzt sind die Hauptquartiere dran. Die deutschen Handelskonzerne investieren in großem Stil in ihre architektonische Zukunft. Die spektakulären Baupläne von Aldi, Lidl, dm und Co.

Das Video beginnt mit einer schwarz-weiß Aufnahme von John F. Kennedy. Der US-Präsident steht vor dem Schöneberger Rathaus in Berlin und hält eine Rede, die in die Geschichte eingehen wird: "I take pride in the words: ‚Ich bin ein Berliner'!".

In dem Video klingt Kennedys Botschaft indes etwas anders: "Zalando is ein Berliner!". Es folgt eine Kamerafahrt in Hochgeschwindigkeit vorbei an Siegessäule und Potsdamer Platz, über die Oberbaumbrücke in die Büros des Online-Modehändlers, von wo aus - so viel Berlin-Folklore darf nicht fehlen - der Fernsehturm im Gegenlicht erstrahlt.

Mit dem eigens produzierten Video will Zalando sein jüngstes architektonisches Großprojekt vorstellen. Das Unternehmen lässt in Berlin-Friedrichshain den so genannten Zalando-Campus errichten, ein Areal für insgesamt rund 5000 Mitarbeiter. Kernstück ist ein futuristischer Bau mit geschwungener Fassade, der ab 2018 die bisher vom Unternehmen genutzten Immobilien in Berlin ergänzt und nebenbei ein gravierendes Problem des Onlinemodehändlers lösen soll: der Campus schafft Platz.

Denn seit der Gründung Zalandos 2008 in einer Berliner Altbauwohnung ist das Unternehmen rasant gewachsen. Und nicht nur bei dem Online-Modehändler fordert der Erfolg der vergangenen Jahre architektonischen Tribut. Gleich bei zahlreichen Händlern laufen derzeit millionenschwere Bauprojekte an.

Die Discounter Aldi Nord und Lidl, die Bio-Kette Alnatura, das Drogerieunternehmen dm und der Warenhausbetreiber Galeria Kaufhof stampfen neue Verwaltungsgebäude und Zentralen aus dem Boden. Mit den früheren Hauptverwaltungen in 80er-Jahre-Optik haben sie optisch in etwa so viel zu tun wie Supermärkte mit Tante-Emma-Läden.

Der Hintergrund des Bau-Booms: Die Handelsriesen haben in den vergangenen Jahren nach Kräften expandiert, sind in neue Länder vorgestoßen, haben Tausende Mitarbeiter eingestellt und ihre Umsätze teils dramatisch gesteigert. Nun müssen sie die Infrastruktur für die nächsten Wachstumsschübe aufbauen - und setzten dabei auf viel Glas und Grün.

Die Ausläufer der "Sturm-und-Drang-Phase" im deutschen Handel sind bis in das beschauliche Neckartal hinein zu spüren. Ein paar Cafés, Touristenshops und kleinere Geschäfte ...

