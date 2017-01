AIRBUS GROUP SE

Liebe Trader,

die staatliche Fluglinie Iran Air hat beim europäischen Flugzeugbauer Airbus einen lange vorbereiteter Deal zum Bau von 100 Airbus Maschinen Ende 2016 nun vertraglich besiegelt und verhilft der Aktie zu weiteren Kursgewinnen. Nach früheren Angaben aus Theran hat die Bestellung einen Wert von rund 10 Milliarden US-Dollar (9,5 Milliarden Euro), frische Geschäfte mit Airbus und dem Konkurrenten aus den USA Boeing wurden erst mit dem Atomabkommen aus 2015 und der Aufhebung der Wirtschaftssanktionen ermöglicht. Charttechnisch lässt sich das bisherige Kursgeschehen seit Anfang 2014 in einer äußerst volatilen Handelsspanne zwischen 39,65 sowie 68,50 Euro beschreiben. Hierbei hat sich in den letzten Jahren eine maßgebliche, aber zentrale Unterstützung um grob 50,00 Euro herauskristallisiert, die in 2016 einen nachhaltigen Kursrutsch darunter zu verhindern vermochte - die Aktie aber tendiert nahezu auf dem Niveau aus Anfang 2016. Innerhalb der im Sommer gestarteten Erholungsbewegung lässt sich jedoch das Wertpapier hervorragend charttechnisch auswerten - derzeit befindet sich der Kurs in einer potentiellen bullischen Flagge und signalisiert hierdurch weiteres Kurspotential auf Sicht der nächsten Handelswochen.

Vom aktuellen Kursniveau aus könnten in der Airbus-Aktie nun direkte Kursgewinne bis an die Jahreshochs aus 2015 bei 68,50 Euro folgen, darüber sogar bis in den Bereich von rund 70,00 Euro. Aber nur wenn die aktuelle Aufwärtsdynamik in 2017 auch ungebrochen weiter fortbesteht, ist ein direktes ansteuern der genannten Marken vorstellbar und kann über entsprechende Long-Instrumente nachgehandelt werden - die bullische Flagge untermauert eine Fortsetzung der Kursgewinne. Eine unerwartete Fortsetzung des kurzfristigen Abwärtstrendkanals könnte aber noch bis in den Bereich von 60,73 Euro reichen, ehe es für die Aktie anfängt kritisch zu werden. Ein direkter Kursrutsch unter die runde Marke von 60,73 Euro hingegen dürfte mit anschließenden Abgaben auf zunächst 58,16 Euro zu Buche schlagen. Darunter sollte sich das Chartbild noch sehr viel kritischer präsentieren und Abgaben in Richtung der Jahrestiefs um 48,08 Euro erlauben. Aber erst wenn auch dieses Unterstützungsniveau wegfallen sollte, müssen sich Anleger auf einen mittelfristigen Trendwechsel und Abverkauf auf 39,65 Euro einstellen.

Einstieg per Market-Buy-Order: 62,71 Euro

Kursziel: 64,91 / 68,50 / 70,00 Euro

Stopp: < 61,65 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,06 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Airbus Group SE, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 62,71 Euro; 09:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

