Stadtlohn - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat, wie erwartet, seine Seitwärtsrange zwischen Weihnachten und Neujahr weiter fortgesetzt, so die Experten von "day-trading-live.de". Er habe in diesen Tagen in einer Box zwischen 11.490 und 11.400 Punkten gependelt. Größere Rücksetzer seien zurückgekauft, kleinere Gewinne zeitnah abverkauft worden.

Den vollständigen Artikel lesen ...