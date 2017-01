Das belarussische Energieministerium (Minsk) hat am 05.12.2016 den Einspeiseantrag für die Photovoltaik-Anlage des Kinderzentrums Nadeshda in Tschernobyl positiv entschieden. Damit seien alle bürokratischen Hindernisse zur Umsetzung des Freiflächen-Projekts mit 0,6 MW beseitigt, berichtet Leben nach Tschernobyl e.V. (Frankfurt/M.) in einer Pressemitteilung.

