Wien - Der Wechselkurs von Euro zum US-Dollar war zuletzt starken Schwankungen unterlegen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Am 30. Dezember sei der Euro von unter 1,05 auf zwischenzeitlich 1,07 angestiegen, habe aber im Laufe des Tages diese Gewinne wieder abgegeben und notiere seither nur knapp über 1,05. In einem Markt mit ausgedünnter Liquidität zu Jahresende schienen für den Volatilitätsanstieg primär Handelsalgorithmen verantwortlich gewesen zu sein, so die Analysten der RBI.

