Die robuste Konjunktur hat der deutschen Wirtschaft 2016 einen Beschäftigungsrekord beschert. Rund 43,4 Mio. Menschen waren in Lohn und Brot und damit so viele wie seit der Wiedervereinigung nicht. Die Zahl der Erwerbstätigen mit Wohnort in Deutschland kletterte binnen Jahresfrist um 425.000 oder 1 % und somit stärker als im Jahr davor. Eine gesteigerte Erwerbsbeteiligung der inländischen Bevölkerung sowie die Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte glichen negative demografische Effekte aus.



Die gute Lage am Arbeitsmarkt und die anziehende Inlandsnachfrage kurbeln die Konjunktur derzeit kräftig an.



Bernecker Redaktion / www.bernecker.info