Stadtlohn - Der EUR konnte sich zwischen Weihnachten und Neujahr deutlicher erholen, so die Experten von "day-trading-live.de". Er schaffe es, sich über die UK seines AWK zu schieben und sich dort auch festzusetzen. In einigen dynamischen Aufwärtsimpulsen habe er es auch geschafft, sich über an und über die 1,0500 USD zu schieben und sich dort festzusetzen.

