Dass sich auch im Süden der arabischen Halbinsel eine Tragödie abspielt, scheint im Westen so gut wie vergessen. Doch der Krieg im Jemen fordert viele Opfer. Laut Unicef-Bericht stirbt dort alle zehn Minuten ein Kind.

Die Haut hängt faltig an den dünnen Ärmchen und am Hals wie bei einem Greis. Am Brustkorb spannt sich die dünne Haut über die Rippen des zweijährigen Mohammed. Wegen Unterernährung liegt er in einem Krankenhaus im Jemen. "Es ist ein immenser Schmerz, wenn ich meine Kinder so sehe", sagt seine Mutter, Umm Mohamed. "Das einzige wofür ich noch bete ist, dass ich Brot finde, um ihren Hunger zu stillen."

Sechs Kinder hat die 40-jährige Hausfrau. Vor ein paar Monaten hat sie Mohammed ins Krankenhaus in der westlichen jemenitischen Provinz Hudaida gebracht, weil sie zuhause nicht mehr für ihn sorgen konnte. Die Mutter ist auf die Unterstützung internationaler Hilfsorganisationen angewiesen, die sie ab und an bekommt - aber nicht regelmäßig.

Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) schätzt, dass rund 31 Prozent der Kinder unter fünf Jahren im Jemen an Unterernährung leiden. Nach Angaben des Kinderhilfswerks Unicef sind es 2,2 Millionen Kinder. Erst kürzlich appellierte die zuständige Unicef-Verantwortliche für den Jemen, ...

