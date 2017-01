Die Heizölpreise sind nahezu unverändert ins neue Jahr gestartet. Die Ölbörsen in New York und London gönnen sich ein verlängertes Wochenende und nehmen den Handel erst morgen wieder auf. Da Neujahr 2017 auf einen Sonntag fällt, wird der Feiertag in den USA und Großbritannien nachgeholt. Der Heizölmarkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz nimmt nach dem ruhigen Jahresausklang langsam wieder ...

