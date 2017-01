FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern Lanxess könnte laut dem Investmenthaus Kepler Cheuvreux weiterhin für positive Überraschungen sorgen. Das allgemeine Geschäftsumfeld sei derzeit vorteilhaft, insbesondere der Markt für synthetisches Kautschuk habe sich aus Anbietersicht verbessert, schrieb Analyst Martin Rödiger in einer Studie vom Montag. Insofern dürfte das vierte Quartal der ehemaligen Bayer-Tochter besser gelaufen sein als am Markt gemeinhin erwartet.

Rödiger hob seine Gewinnerwartungen für die Jahre 2016 bis 2018 an und schraubte das Kursziel von 70 auf 78 (Kurs 64,47) Euro nach oben. Er bestätigte zudem sein Kaufvotum für die Aktie des MDax-Konzerns und nahm sie in die "Most Preferred"-Favoritenliste für den Chemiesektor auf. Angesicht des attraktiven Produktportfolios und der deutlich anziehenden Profitabilität (Ebitda-Marge) sei die Lanxess-Aktie zu niedrig bewertet, glaubt der Experte.

Die solide Entwicklung der Chemiebranche im dritten Quartal setzte sich laut Rödiger im Schlussviertel 2016 fort. Zudem hätten die höheren Ölpreise eine positive Wirkung auf die Verkaufspreise einiger Chemieprodukte gehabt. Die Preise seien vor allem bei synthetischen Kautschuken gestiegen. Davon dürfte das Kautschuk-Gemeinschaftsunternehmen Arlanxeo von Lanxess und dem arabischen Energieriesen Saudi Aramco profitieren.

Gemäß der Einstufung "Buy" rechnet Kepler Cheuvreux auf Sicht der nächsten zwölf Monate mit einem absoluten Aufwärtspotenzial der Aktie von mindestens 10 Prozent./mis/edh/stb

Analysierendes Institut Kepler Cheuvreux.

ISIN DE0005470405

AXC0056 2017-01-02/11:01