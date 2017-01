Berlin (ots) -



In weniger als drei Wochen wird Donald Trump vereidigt und ist dann tatsächlich US-Präsident. Wer besser verstehen will, wie die Amerikaner ticken, der findet in "Geister" von Nathan Hill Antworten. Das tragisch-komische Familiendrama um eine Mutter und ihren Sohn bietet tiefe Einblicke in die amerikanische Geschichte. "Geister" wird in den USA als das Debüt des Jahres 2016 gefeiert und auch die Filmrechte sind bereits verkauft: Meryl Streep soll angeblich eine der Hauptrollen spielen. Ab sofort (ab 5. Januar) ist "Geister" nun endlich auch als Hörbuch erhältlich und unser Audible-Hörbuchtipp der Woche. Oliver Heinze hat für uns reingehört.



Sprecher: Samuel ist Literaturprofessor und total unzufrieden mit seinem Leben. Vor 20 Jahren ließ ihn seine Mutter Faye im Stich:



O-Ton 1 ("Geister", 0:17 Min.): "Hätte Samuel gewusst, dass seine 'Mutter weggehen würde, hätte er vielleicht besser aufgepasst. Vielleicht hätte er sich auch anders verhalten, anderes gesagt, wäre ein anderer Mensch gewesen. Vielleicht ein Kind, für das es sich gelohnt hätte zu bleiben."



Sprecher: Außerdem trauert er seiner großen Liebe Bethany hinterher. Immer wieder googelt er nach neuen Fotos und Auftritten der weltweit erfolgreichen Geigerin.



O-Ton 2 ("Geister", 0:17 Min.): "Und als der Ton verschwand, genau in dem Moment, als er vom Dunkel verschluckt wurde, erklang ein neuer von Bethany, gewann an Kraft und wurde lauter. Es gab nichts einsameres, als diesen Ton. Der Kummer eines ganzen Lebens schien in ihm destilliert zu sein."



Sprecher: Samuels Leben ändert sich schlagartig, als eines Tages ein Anwalt bei ihm anruft. Er soll für eine ältere Frau in Yogaklamotten bürgen, die den republikanischen Präsidentschaftskandidaten mit Kieselsteinen beworfen hat. Seine Mutter, wie sich schnell herausstellt. Doch die will nicht mit ihm über ihre Vergangenheit reden.



O-Ton 3 ("Geister", 0:10 Min): "'Ich brauche eine Antwort', sagte Samuel. 'Bitte, warum bist du weggegangen?' 'Ich kann nicht', sagte sie, 'das ist etwas Persönliches'."



Sprecher: Samuel lässt sich aber nicht abwimmeln, recherchiert und bohrt trotzdem immer weiter. Er ahnt allerdings nicht, welche dunklen Geheimnisse seine Mutter zu verbergen versucht:



O-Ton 4 ("Geister", 0:21 Min): "Sie wusste ganz genau, was geschehen war. Sie hatte den Geist beleidigt - und der Geist hatte sie geholt. Das war der Moment, der ihre Kindheit veränderte und sie auf einen Weg brachte, der alles, was danach kam - die Anfälle, die Katastrophe in Chicago, ihr Versagen als Mutter - der das alles unausweichlich erscheinen ließ."



Sprecher: "Geister" von Nathan Hill ist ein mitreißendes Familiendrama über Liebe, Unabhängigkeit, Verrat und die lebenslange Hoffnung auf Erlösung. Eine mit Wucht und gutem Plot erzählte Geschichte, für Audible gelesen von Uve Teschner.



Abmoderationsvorschlag:



Wenn Sie das beeindruckende und fesselnde Debüt von Nathan Hill interessiert, den der Bestsellerautor John Irving schon den "Maestro des Schrecklichen" nennt: "Geister" können Sie sich ab 5. Januar bei Audible herunterladen - und zwar nur dort. Viel Spaß beim Hören!



