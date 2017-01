Baierbrunn (ots) -



Den eigenen Blutdruck messen sollte man auf keinen Fall bei einem Kaffeeplausch mit Freunden. "Wichtig ist, dass Sie vor dem Messen keinen Kaffee, Tee oder Alkohol trinken und auch nicht rauchen", betont die Apothekerin Dr. Sabine Gohlke aus Hoppegarten im Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber". "Während des Messens sollten Sie übrigens nicht sprechen, denn auch das kann die Werte verfälschen." Am besten sei, den Blutdruck immer zur gleichen Tageszeit zu messen. "Setzen Sie sich vorher fünf Minuten hin und entspannen Sie sich", empfiehlt die Apothekerin. Ältere Menschen sollten lieber am Oberarm messen, da die Gefäße am Handgelenk verkalkt sein könnten. Die Manschette müsse aber unbedingt zum Oberarm-Umfang passen.



