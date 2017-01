Düsseldorf - In der ersten Woche des neuen Jahres nimmt der Primärmarkt für Staatsanleihen der Eurozone allmählich wieder Fahrt auf, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Emissionen in Höhe von rund 14 Mrd. EUR stünden 20 Mrd. EUR an Tilgungen gegenüber. Am Donnerstag würden Frankreich und Spanien das neue Jahr eröffnen. Frankreich stocke vier OATs mit Laufzeiten zwischen zehn und 50 Jahren um bis zu 9,5 Mrd. EUR auf. Spanien erhöhe den Umlauf von drei konventionellen Bonos mit Fälligkeiten in den Jahren 2021, 2026 und 2046. Außerdem sei eine Aufstockung der 2030 fälligen ILB geplant. Das Zielvolumen werde am heutigen Montagnachmittag bekannt gegeben. Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt rechnen mit rund 5 Mrd. EUR.

