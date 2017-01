Der DAX legte am ersten Börsentag des Jahres 2017 nach einem ruhigen Beginn plötzlich kräftig zu, obwohl die Handelssäle in Tokio, Shanghai, Zürich, London und New York heute geschlossen bleiben, weil dort der 1. Januar als Feiertag nachgeholt wird, da er in diesem Jahr auf einen Sonntag fiel. Besonders gefragt ist die RWE-Aktie, weil der Konzern die geforderte Einzahlung in den staatlichen Fonds zur Finanzierung der atomaren Endlagerung auf einen Schlag leisten kann. Nach Gerüchten um die iPhone-Produktion steht die Aktie des Zulieferers Dialog Semiconductor unter Druck. Holger Scholze berichtet.