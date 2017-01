Der Anfang ist schon mal gelungen! Nachdem der deutsche Leitindex seine Dezemberrallye in den letzten Handelstagen des alten Jahres nicht fortsetzen konnte (siehe Chart), gelingt dies gleich zu Beginn des neuen Börsenjahres. Der DAX startete am Morgen bei 11426 Zählern in den Handel und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...