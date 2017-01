Lieber Leser,

für den Kali- und Salzhersteller K+S stand das Jahr 2016 unter keinem guten Stern. Der milde Winter und der damit verbundene Nachfragerückgang nach Salz, die allgemeinen Marktturbulenzen zu Beginn des Jahres, der Abstieg in den MDAX, der Preisverfall im Kali-Segment, wiederkehrende Produktionsausfälle, ein Zwischenfall in der neu errichteten Kali-Mine in Kanada und zu allem Überfluss auch noch Rechtsstreitigkeiten mit Vorwürfen gegen die Konzernspitze. Entsprechend düster ...

Den vollständigen Artikel lesen ...