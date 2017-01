Die Politik hat den sicher geglaubten Kauf von Aixtron nach China verhindert. Nicht nur wegen der Absage selbst, sondern der Art und Weise ist der Fall zu einem Exempel geworden, der die Übernahme-Welle bremsen wird.

Es war nicht mal die Absage, die die Chinesen so erzürnte. Was die Chefs des Investmentfonds Fujian Grand Chip (FGC) und Behördenvertreter in Peking so aufbrachte, war das Tempo, mit dem die Regierung in Berlin ihre Zusage kassierte. Das Wirtschaftsministerium hatte die Übernahme des deutschen Maschinenbauers Aixtron schon genehmigt, doch dann wollte es den Vorgang im November auf einmal erneut "vertiefend prüfen". Kurz darauf meldete auch eine US-Behörde Sicherheitsbedenken an, schließlich beerdigte US-Präsident Barack Obama persönlich die Übernahme, indem er den Verkauf des US-Geschäfts untersagte. Ein Unternehmen mit weniger als 800 Mitarbeitern und knapp 200 Millionen Euro Umsatz war ins Zentrum der Geopolitik gerückt.

Und wird zum Exempel. Der Fall Aixtron zeigt, dass westliche Regierungen sich entschlossen gegen den angeblichen Ausverkauf stemmen wollen. Im Berliner Wirtschaftsministerium jedenfalls geht schon seit dem Spätsommer die Sorge um, dass sich Chinesen so viel deutsche Hochtechnologie einverleiben, dass darunter mittelfristig die Wettbewerbsfähigkeit leidet. Damit soll nun Schluss sein. Die ganz große Welle chinesischer Übernahmen dürfte erst einmal vorbei ...

