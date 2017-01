New York - Die Anleger an der Wall Street müssen sich nach der jüngsten Trump-Party auf ein turbulentes Börsenjahr 2017 einstellen. Fest steht: Der designierte US-Präsident Donald Trump muss nach seinen vollmundigen Versprechen in Sachen Wirtschaft liefern. Die USA seien mit Blick auf die Aktienmarktbewertung jedenfalls bereits "great again", hiess es in einer Studie des Vermögensverwalters Deutsche Asset Management in Anspielung an Trumps Losung aus dem Wahlkampf "Make America Great Again!". Er will die USA mit seiner Wirtschaftspolitik "wieder gross machen" - und darauf setzen die Investoren schon jetzt.

Nach seinem Sieg schwang sich die Wall Street auf immer neue Rekordhochs. Der wohl bekannteste Aktienindex der Welt, der Dow Jones Industrial, sowie der breiter gefasste S&P 500 stiegen im Jahr 2016 jeweils um etwa ein Zehntel.

Für 2017 trauen die von den Finanznachrichtenagenturen dpa-AFX und Bloomberg befragten Analysten dem S&P 500 einen weiteren Anstieg zu, wenngleich weniger stark: Sie sehen ihn zum Jahresende im Schnitt bei rund 2349 Punkten.

Der Ritt dahin könnte aber holprig werden. Experte Uwe Eilers von der Geneon Vermögensmanagement spricht von hohen Vorschusslorbeeren. Ohnehin drohe dem Markt nach der jüngsten Rally ein vorübergehender Rückschlag.

"Details der Wirtschaftspolitik Trumps entscheidend"

Trump will den Wirtschaftsaufschwung mit Milliardeninvestitionen in die Infrastruktur, Steuersenkungen und weniger Regulierung schaffen. Entscheidend für weitere positive Auswirkungen ...

