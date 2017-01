Bad Marienberg - Die Vermögensverwaltung Huber, Reuss & Kollegen setzt neue Impulse in seinem Asset-Management-Team, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Zum 1. Januar 2017 wird Axel-Adrian Roestel als "Leiter Portfoliomanagement" den Münchner Vermögensverwalter verstärken. Am 1. Februar 2017 folgt dann Christan Reindl als neuer "Leiter Aktien". Roestel und Reindl ersetzen die bisherigen Asset-Manager Markus Steinbeis und Gerd Häcker.

