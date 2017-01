FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am ersten Handelstag im neuen Jahr ihre anfänglichen Kursgewinne ausgeweitet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte um 0,38 Prozent auf 164,77 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel um vier Basispunkte auf 0,16 Prozent.

Die Stimmung in der Industrie der Eurozone hat im Dezember den höchsten Wert seit April 2011 erreicht. Überraschend deutlich legten die Einkaufsmanagerindizes für Italien und Spanien zu. Hier hatte es im Gegensatz zu Deutschland und Frankreich keine Erstschätzung gegeben. Die Risikoaufschläge am Anleihemarkt gingen in beiden südeuropäischen Ländern merklich zurück. In Italien sank die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihe mit acht Basispunkten besonders deutlich.

In den USA werden am Nachmittag keine Konjunkturdaten erwartet. Außerdem bleiben die US-Börsen wegen des Jahreswechsels geschlossen./jsl/jkr/jha/

ISIN DE0009652644

