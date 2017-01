Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Kikaninchen, Namensgeber und Hauptcharakter des Vorschulprogramms bei KiKA, erhält sein eigenes Magazin. Am 3. Januar erscheint das Mitmach-Magazin zum TV-Erfolg bei Egmont Ehapa Media.



"Dibedibedab"? Mit diesen Worten begrüßt das blaue Kaninchen seit über sieben Jahren täglich zahlreiche Kinder singend und lachend im Vorschulprogramm bei KiKA. Ab dem 3. Januar heißt es die Jungen und Mädchen zwischen 3 und 6 Jahren dann auch in seiner Magazinwelt Willkommen! Gemeinsam mit seinen Freunden fördert Kikaninchen dort Vorschulkinder spielerisch mit kniffligen Rätseln, fantastischen Malseiten und altersgerechten Anleitungen zum motorischen Umgang mit Buntstift, Schere und Kleber. Auch lernen die Kinder Zahlen, Laute und Buchstaben kennen - ganz ohne dabei belehrt zu werden und immer mit der Kernbotschaft "Mach mit, du kannst das". In den süßen Vorlesegeschichten und kunterbunten Mitmach-Seiten geht es vor allem um die Themen Freundschaft und das Anregen der eigenen Fantasie. Zudem gastieren wechselnd Kinderserien aus der KiKANiNCHEN-Sendestrecke in jeder Ausgabe. Den Anfang machen das Kreativ-Format ENE MENE BU und die Animationsserie JoNaLu. Gerade für Vorschulkinder bietet das Magazin daher viel Spannung, Spaß und Abenteuer gemeinsam mit einem lustigen 3D-Extra. "Dibedibedab"!



KiKANiNCHEN - Das Mitmach-Magazin erscheint quartalsweise mit hochwertigem Extra und richtet sich an Mädchen und Jungen zwischen 3 und 6 Jahren sowie deren Eltern.



Auch Egmont Schneiderbuch führt darüber hinaus zahlreiche Bücher zu KiKANiNCHEN im Sortiment.



Die Vermarktung des Magazins übernimmt die hauseigene Vermarktungsunit Egmont MediaSolutions. Der Anzeigenpreis für eine 1/1 Seite 4c beträgt 4.900 Euro. Anzeigenschluss für die nächste erreichbare Ausgabe ist am 21.02.2017. Weitere Informationen und Termine: Dirk Eggert, Head of Media Sales, E-Mail: d.eggert@egmont.de.



OTS: Egmont Ehapa Media GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/8146 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_8146.rss2



Pressekontakt: Christian Fränzel Marketing und PR Egmont Ehapa Media GmbH Alte Jakobstrasse 83 10179 Berlin (Mitte) Phone: +49 30 24008 0 c.fraenzel@ehapa.de