SÜDOSTASIEN (IT-Times) - Die großen chinesischen Unternehmen wie die Alibaba Group, Tencent und Co. konzentrieren sich seit längerer Zeit nicht mehr nur auf China. Ziel ist es, in ganz Südostasien Fuß zu fassen. Südostasien umfasst fast mit 620 Millionen Menschen doppelt so viele Einwohner wie die USA....

Den vollständigen Artikel lesen ...