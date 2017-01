Berlin - Am 1. Januar 2017 wird der gesetzliche Mindestlohn erstmals seit seiner Einführung im Januar 2015 angehoben, so der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Er steigt von 8,50 auf 8,84 Euro pro Stunde.

