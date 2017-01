Na, da will man sich doch nicht beschweren. Nicht nur, dass die Aktie der Deutschen Bank heute Vormittag kräftig zulegt. Sie hat auch präzise an einer charttechnisch wichtigen Marke wieder nach oben gedreht. Das zeigt, dass die bullishe Seite nicht schläft und imstande ist, hier Zeichen zu setzen. Aber trotzdem: Was heute passiert, ist weniger wichtig als das, was morgen passieren wird. Wieso?

Weil heute alle anderen großen Börsen geschlossen sind. Tokio, Shanghai, Hongkong, London, Zürich, New York. Damit sind auch keine Vorgaben seitens Rohöl und Gold vorhanden. Die Eurozone handelt für sich, im "eigenen Saft", die Umsätze sind klein … und neues Kapital fließt heute seitens der Fonds in den Markt in der Hoffnung, dass sich diese bullishe Vorgabe auf die morgen ins Jahr startenden ...

