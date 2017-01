Berlin (ots) -



Termin: Donnerstag, 5. Januar 2017, 11:00 Uhr Ort: Konrad Adenauer - Charles de Gaulle-Denkmal Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung Ecke Tiergarten- und Klingelhöferstraße, 10785 Berlin



An seinem 141. Geburtstag gedenkt die Konrad-Adenauer-Stiftung des ersten Kanzlers der Bundesrepublik Deutschland und ehrt ihn damit als großen Deutschen und Europäer, als Visionär und Gestalter.



Der Chef des Bundeskanzleramtes, Peter Altmaier MdB, wird das Wort ergreifen und an Konrad Adenauer, der u.a. auch Ehrenbürger Berlins war, erinnern. Anschließend werden Blumen am Denkmal niedergelegt.



Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter http://www.kas.de/wf/de/17.71282/



