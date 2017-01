Nach einer leichteren Eröffnung zum Handelsauftakt notiert der deutsche Leitindex mittlerweile deutlich im Plus. Besser als erwartet ausgefallene Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland und aus Italien beflügeln die Kurse am deutschen Aktienmarkt. Den Rest des Tages dürfte der Handel recht impulslos verlaufen, da die Börsen unter anderem in New York, London und Tokio am Montag geschlossen bleiben.

