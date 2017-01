Der Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes fordert mehr Entlastung für die Kommunen bei den Sozialausgaben. Trotz Unterstützung des Bundes haben immer noch viele Städte und Gemeinden defizitäre Haushalte.

Trotz gestiegener Unterstützung des Bundes haben immer noch viele Städte und Gemeinden defizitäre Haushalte. Der Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Roland Schäfer, forderte daher am Montag in Berlin noch mehr Entlastung bei den Sozialausgaben. Bei den dringend notwendigen Infrastrukturmaßnahmen etwa in Straßen oder Schulen bestünden inzwischen bundesweit Rückstände von 136 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...