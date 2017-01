FrankfurtFrankfurt - Trotz zahlreicher Unwägbarkeiten: Für das neue Börsenjahr überwiegt ein moderater Optimismus, so die Deutsche Börse AG. Das vom neuen US-Präsidenten Trump angekündigte Konjunkturprogramm inklusive Steuersenkungen, rückläufige Arbeitslosenzahlen gekoppelt mit leichtem Wachstum in der Eurozone und Rückenwind für Schwellenländer durch die steigenden Rohstoffpreise würden zuversichtlich in die Zukunft blicken lassen.

