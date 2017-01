München (ots) -



"Rich Kids Of Beverly Hills" läuft ab Montag, 2. Januar 2017, werktags um 15:40 Uhr bei RTL II YOU



- RTL II YOU ist im iOS App Store, Google Play Store, via Amazon Fire TV und über PC verfügbar



Schwarze Kreditkarten, teurer Champagner und jede Menge Louboutin-Schuhe - das ist die Welt der "Rich Kids Of Beverly Hills". In steinreiche Familien hineingeboren, führen Morgan, Brendan, Dorothy und Co. in L.A.s berühmtem 90210-Distrikt ein sorgenfreies Luxusleben. Die Jungmillionäre feiern ausschweifende Partys, kennen die Stars und Sternchen aus Hollywood persönlich und haben immer jede Menge Spaß. Doch auch wenn sie aus gutem Hause kommen - ihren Platz in der High Society müssen sie sich selber erst noch hart erarbeiten. Und natürlich bleiben trotz unbegrenzter finanzieller Möglichkeiten auch in dieser exklusiven Clique persönliche Krisen, Rückschläge und Herzschmerz nicht aus. Die schillernde Reality-Serie lässt den Zuschauer eintauchen in eine fremde Welt und wagt einen Blick hinter die Kulissen der allzu perfekten Fassade.



Exklusive Einblicke in diese Welt zwischen Posen und Posten zeigt RTL II YOU werktags um 15:40 Uhr.



Über RTL II YOU:



RTL II stellt ein völlig neues Angebot für junge Zielgruppen vor: RTL II YOU. Das "Next-Generation-TV" verbindet lineares Streaming mit Time-Shift- und On-Demand-Funktionen sowie interaktiven Elementen. Das Angebot besteht inhaltlich aus exklusiven Eigenproduktionen für RTL II YOU, attraktivem Partner-Content, darunter beliebte Social Influencer, sowie etablierten RTL II-Formaten. Ob SmartTV, PCs, Notebooks, Tablets oder Smartphones: RTL II YOU kann auf allen Screens genutzt werden - gratis, zu jeder Zeit und an jedem Ort.



