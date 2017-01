Chartanalyse: DAX und Dow Jones zum Jahresstart

Besinnlich und ohne größere Bewegungen ging das Jahr 2016 zu Ende. Auch in der letzten Handelswoche konnte sich der DAX nicht wirklich von einer Marke lösen, die ich schon in der Vorwoche als Dreh- und Angelpunkt beschrieben hatte. Doch dazu gleich, verbunden mit einem kleinen Ausblick als Start in das kommende Börsenjahr. Abseits der Märkte hoffe ich, dass Sie mit den besten Vorsätzen, Gesundheit als Grundlage für alles Weitere und voller Motivation das Börsenjahr 2017 gestartet sind!

Rückblick auf die vola-armen Tage

Wie in der Vorwoche kurz nach Weihnachten schon einmal unter Jahreswechsel ohne Erwartungen hier auf DIE BÖRSENBLOGGER (Link) dargelegt, pendelte sich der Markt auf Grund von geringem Volumen zum Jahresende sinnbildlich ein. Das Hoch zum Verfallstag bei 11.451 Punkten wurde als Wochenschlusskurs zu Weihnachten mit 11.449,93 Punkte fast punktgenau getroffen und bildete letztlich den Dreh- und Angelpunkt der letzten Handelstage im alten Jahr.

Dies ist im Chartbild sehr gut erkennbar:

HIER wurde die Indikation im DAX noch etwas weitertaxiert - auf XETRA-Handel bezogen endete der DAX sogar ganz nah am Jahreshoch bei 11.481 Punkten. Viel Raum für Euphorie?

Dazu schauen wir auf das große Chartbild bzw. einen größeren Zeitrahmen des Stundencharts. Denn in den vergangenen zwei Jahren hat sich hier einiges an Bewegung ereignet.

Der Abwärtstrend ab dem Allzeithoch ist lange überwunden. Auf dem aktuellen Level steht nun aus der Vergangenheit das Hoch aus dem November 2015 zur Disposition. Fast schon magisch kehrte der Kurs des DAX in den vergangenen Tagen immer wieder zur 11.450 zurück. Mit Sicherheit wird dies im Januar nicht so beibehalten werden, denn mit dem Volumen und Marktteilnehmern kommt auch wieder mehr Bewegung in die Märkte und damit auch neue Trends, die länger als wenige Stunden andauern dürften.

