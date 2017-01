Den Rekordabsatz für 2016 hatte Daimler schon vor Jahresende in der Tasche. Denn schon Ende Novembers stand fest, dass der Premium-Autobauer in den ersten elf Monaten von 2016 mehr Wagen an den Kunden bringen konnte als im Gesamtjahr 2015. So lieferte Daimler in diesem Zeitraum weltweit 1,89 Millionen Autos mit dem Stern-Emblem aus. Im Vorjahr waren es 1,69 Millionen Einheiten...

