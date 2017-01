Überraschend steigt die Deutsche Telekom beim Kindle-Rivalen Tolino aus und verkauft den E-Reader nach Japan. Noch vor vier Jahren hatte die Telekom mitgeholfen, Tolino als Konkurrenz zu Amazons E-Reader zu etablieren.

Die Deutsche Telekom kehrt dem Kindle-Rivalen Tolino den Rücken. Der Bonner Konzern habe die Technologieplattform für das elektronische Lesegerät zu einem ungenannten Preis an die japanischen Firma Rakuten verkauft, teilte Tolino am Montag mit. Rakuten bietet mit dem Kobo einen eigenen E-Reader an.

Der Rückzug ...

