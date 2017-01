Frankfurt - Sowohl der Weizenpreis in Chicago als auch der in Paris schlossen 2016 das vierte Jahr in Folge im Minus ab, berichten die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Während Weizen in Chicago zum Jahresende 13% billiger gewesen sei als zu Jahresbeginn, habe sich das Minus in Paris nur auf 3% belaufen. Damit weist Weizen die zweitschlechteste Preisentwicklung der von den Analysten von Commerzbank Corporates & Markets betrachteten Rohstoffe auf.

Den vollständigen Artikel lesen ...