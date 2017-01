Frankfurt - Während die maßgeblichen Märkte in Asien, Großbritannien und den USA heute noch geschlossen bleiben, startet in Kontinentaleuropa der Handel in das neue Jahr, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Daten seien zwar heute noch Mangelware, würden aber im Verlauf der Woche zunehmen. Gestern sei in China der offizielle Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe im Dezember veröffentlicht worden. Dieser sei vom November-Wert etwas stärker als erwartet auf 51,4 gesunken, bleibe damit aber klar im expansiven Bereich. Die chinesische Wirtschaft habe sich zum Jahresende entsprechend stabil gezeigt. Der private Anbieter Caixin veröffentliche seinen Einkaufsmanagerindex morgen.

