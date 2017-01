Frankfurt - Brent ging am Freitag bei knapp 57 USD je Barrel aus dem Handel und damit in der Nähe des Mitte Dezember verzeichneten 17-Monatshochs, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Gleiches gelte für WTI bei knapp 54 USD je Barrel. Das abgelaufene Jahr hätten beide Ölpreise mit den stärksten Zuwächsen seit dem Jahr 2009 beendet. Brent habe mit einem Plus von 52% geschlossen, bei WTI habe ein Plus von 45% zu Buche gestanden.

