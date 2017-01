Weil es immer enger wird - vor allem in und um London, will die britische Regierung neue Gartenstädte nach den historischen Vorbildern Ende des 19. Jahrhunderts. Das soll die Wohnungsknappheit Großbritanniens beenden.

In Großbritannien sollen 17 neue Gartenstädte die chronische Wohnungsknappheit mildern. Die Siedlungen, die sich am Vorbild der Gartenstädte des späten 19. Jahrhunderts orientieren sollen, entstünden an verschiedenen Orten im Königreich, erklärte Wohnungsbauminister Gavin Barwell am Montag. Insgesamt sollten dabei 200.000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...