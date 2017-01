Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Industrie in der Eurozone setzt Aufschwung fort

Die Industrie in der Eurozone hat im Dezember ihr robustes Wachstum bestätigt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor legte auf 54,9 Punkte zu, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Das ist der höchste Wert seit April 2011. Schon bei der ersten Veröffentlichung war ein Wert von 54,9 Zählern ausgewiesen worden, Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses ersten Ausweises erwartet. Im November hatte der Index bei 53,7 Punkten gelegen.

Deutsche Industrie zeigt höchstes Wachstum seit knapp drei Jahren

Die deutsche Industrie hat im Dezember einen Schlussspurt hingelegt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) der Industrie stieg auf 55,6 Punkte von 54,3 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Damit wurde die höchste Wachstumsrate seit knapp drei Jahren angezeigt. Im Zuge des ersten Ausweises war ein Indexanstieg auf 55,5 Punkte berichtet worden. Volkswirte hatten im Mittel mit einer Bestätigung des ersten Ausweises gerechnet.

BA-Stellenindex klettert auf Rekordhoch

Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland befindet sich zum Jahresende auf Höchstniveau. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) stieg im Dezember um 4 Punkte auf 227 Zähler, wie die Bundesagentur mitteilte. "Der Vorjahresabstand fällt mit einem Plus von 21 Punkten ebenfalls sehr kräftig aus", teilte die BA mit.

Städte und Gemeinden wollen auch nach 2018 Integrationshilfen

Die deutschen Kommunen haben vom Bund dauerhafte Hilfen für die Integration von Flüchtlingen verlangt und die Länder dazu gemahnt, ihnen die bis 2018 zugesagten Bundesmittel von 2 Milliarden Euro jährlich voll zukommen zu lassen. Sie stellten sich hinter Forderungen, zugesagte Hilfen des Bundes auf dieses Jahr vorzuziehen.

Revitalisierter Dollar belastet den Rest der Welt

An der Wall Street symbolisiert kaum etwas so sehr den wachsenden Glauben an die US-Wirtschaft wie der aufwertende US-Dollar. Doch für viele andere Länder steigen damit auch die Sorgen. Die meisten Analysten rechnen für das neue Jahr mit weiteren Kurssteigerungen der US-Devise. Jetzt schon hat der Greenback seit der Rating-Herabstufung für Schulden des Landes im Jahr 2011 um mehr als ein Drittel zugelegt.

China könnten die Probleme über den Kopf wachsen

China muss sich künftig an einem Drahtseilakt versuchen. Ganz oben auf der Agenda der Geldpolitik steht der Versuch, das Finanzsystem von der Kreditvergabe zu ultrabilligen Konditionen und der steigenden Verschuldung zu befreien. Jahre der lockeren Geldpolitik haben zwar stetig das Wachstum befeuert, aber auch eine besorgniserregende Zunahme der Vermögenspreise und anderer Finanzrisiken heraufbeschworen.

IS beansprucht Anschlag auf Nachtclub in Istanbul für sich

Die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) hat den Anschlag auf einen Nachtclub in Istanbul für sich beansprucht. Das Attentat sei von einem "Soldaten des Kalifats" verübt worden, hieß es in einer am Montag im Internet verbreiteten Erklärung des IS. Bei dem Anschlag in der Silvesternacht waren 39 Menschen getötet worden, unter ihnen zahlreiche Ausländer.

Zwei Tote aus Bayern bei Anschlag in Istanbul

Bei dem Anschlag auf eine Discothek in Istanbul sind auch zwei Menschen aus Bayern getötet worden. Nach Angaben eines Sprechers der Stadt Landsberg am Lech vom Montag handelt es sich um einen 28-Jährigen aus Landsberg und einen etwa drei Jahre jüngeren Mann aus dem nahen Kaufering.

