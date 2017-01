Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Unterwart (pts012/02.01.2017/13:30) - Das neueste Tool aus der easyTherm Kreativitätsschmiede erntet viel Lob. Der virtuelle Schauraum macht einfaches und spielerisches Eintauchen in die Produktwelt des österreichischen Herstellers von Infrarotheizungen möglich. Über 1000 Variationen, wie sie easyTherm bietet, können über einen klassischen Produktkatalog nicht abgebildet werden. Das muss auch nicht sein, denn 1. hat jeder eine andere Anforderung an seine Infrarotheizung und 2. einen anderen Geschmack. Besucher der easyTherm website können nun online ausprobieren, was es für Gestaltungsmöglichkeiten für ihre Infrarotheizung gibt. Mit dem neuen online-Tool werden Infrarotheizungen nach individuellen Wünschen konfiguriert und visualisiert. Beliebig viele Frontfarben, Größen und Rahmenkombinationen spielend einfach auswählen und sich das Ergebnis im gewünschten Wohnraum anzeigen lassen - das macht Spaß und ist ganz easy. Neben dem visuellen Erlebnis vervollständigt eine Anzeige der Produktmerkmale und technischer Daten das interaktive Online-Erlebnis. https://www.easy-therm.com/produkte/schauraum-infrarotheizung/ Dr. Oliver Karall, CMO easyTherm Infrarotheizung, sieht die Vorteile für den Nutzer so: "Der virtuelle Schauraum macht die Vielfalt unserer Infrarotheizungen erlebbar und sichtbar. Der Besucher wird mit wenigen Klicks durch den Produktkonfigurator geleitet. Nach Auswahl seiner Konfiguration kann er das Ergebnis in einem Wohnraum dargestellt betrachten und sich so ganz leicht vorstellen, wie es bei ihm zu Hause wirkt. Ich lade Sie ein auf Entdeckungsreise zu gehen!" (Ende) Aussender: easyTherm GmbH Ansprechpartner: Birgitta Drexler Tel.: +43 3352 38200 600 E-Mail: birgitta.drexler@easy-therm.com Website: www.easy-therm.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170102012

