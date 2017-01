Die Pharmabranche hat Schwierigkeiten: Behörden in den USA und Europa genehmigen viel weniger Neupräparate im Vergleich zu den Vorjahren. Auch die Rendite auf Forschungsinvestitionen lässt deutlich nach.

Die Pharmabranche durchschifft unruhige Gewässer. Viele Firmen haben zwar zahlreiche Arzneien in der Entwicklung. Aber sie kämpfen zugleich mit wachsenden Schwierigkeiten, die neuen Mittel auf den Markt zu bringen und dort gute Renditen zu erzielen. Die Bilanz des vergangenen Jahres fällt enttäuschend aus: Die Medikamenten-Zulassungen sackten deutlich ab. In den USA genehmigte die zuständige Behörde FDA nur 22 Präparate. Das waren lediglich halb so viele wie 2015 und das niedrigste Niveau seit sechs Jahren.

In Europa erhielten 81 verschreibungspflichtige Produkte grünes Licht, nach 93 im vorangegangenen Jahr. Die Statistik der europäischen Aufsicht EMA umfasst - anders als die der FDA - auch Nachahmerpräparate ...

