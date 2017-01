Die Übernahme des US-Saatgutspezialisten Monsanto ist Bayers größter Zukauf in der Unternehmensgeschichte. Damit nicht genug: Das Dealvolumen der Chemiebranche stieg 2016 auf Rekordniveau. Setzt sich der Trend fort?

Im globalen Mergers-&-Acquisitions-Geschehen (M&A) war die Chemiebranche in den vergangenen zwei Jahren ganz vorne mit dabei. Und das dürfte sich auch 2017 fortsetzen, erwartet die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgruppe PWC. "Auch für das Jahr 2017 ist mit einer hohen Dynamik bei den Fusionen und Übernahmen in der chemischen Industrie zu rechnen", schreibt der PWC-Partner und Chemieexperte Marc Morawietz in seiner jüngsten Branchenstudie.

Mehrere Faktoren werden die Entwicklung aus Sicht des PWC-Experten antreiben: So dürften zum einen kartellrechtlich bedingt Konzernteile abgespalten werden, woraus sich für andere Unternehmen neue Übernahmemöglichkeiten ergeben. Zum anderen bleibt nach Erwartung von PWC der Trend zur Konsolidierung und zur Portfolioerweiterung in der Chemiebranche bestehen. Zudem rücke der Zugang zu neuen Fähigkeiten in den Fokus der Akteure. Das heißt, die Chemiefirmen versuchen über Zukäufe ihr eigenes technologisches Know-how zu stärken.

Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund rechnen die PWC-Fachleute mit einem anhaltend hohen Bewertungsniveau bei Chemie-Übernahmen. ...

