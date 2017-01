Was für ein Start ins neue Jahr! Am Montag notiert Bitcoin das erste Mal seit drei Jahren über der 1.000-Dollar-Marke. Der aktuelle Kurs von 1.027 Dollar entspricht einem Kursplus von 171 Prozent innerhalb eines Jahres! Gründe gibt es viele: So flüchten immer mehr Chinesen und Inder in Bitcoin, da das Vertrauen in die staatlichen Währungen schwindet. Zudem steigt nach dem Brexit und dem gescheiterten Referendum in Italien auch in Europa die Unsicherheit. Investoren wollen eine Alternativ-Währung, deren Anzahl an Einheiten nicht beliebig erhöht werden kann. Und es gibt eine weitere große Fantasie: Mit Paypal-Gründer Peter Thiel ist gerade ein starker Befürworter von Bitcoin in den Beraterkreis von Donald Trump aufgenommen worden.

